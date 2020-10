Prag: Regierungspartei gewinnt Regionalwahlen

Prag. In Tschechien hat die rechte Regierungspartei ANO von Ministerpräsident Andrej Babis die Regionalwahlen klar gewonnen. Die Abstimmung am Freitag und Sonnabend galt als wichtiger Stimmungstest vor der Parlamentswahl im nächsten Jahr. Die Bewegung erhielt mit 21,8 Prozent insgesamt die meisten Stimmen. Sie lag in zehn der 13 Regionen an erster Stelle, wie aus dem vorläufigen Endergebnis hervorging. Die Wahlbeteiligung lag jedoch nur bei knapp 38 Prozent, ähnlich niedrig wie 2016. (dpa/jW)