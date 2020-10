Libysche Konfliktparteien setzen Gespräche fort

Rabat. Vertreter der libyschen Konfliktparteien haben ihre Gespräche über die Vergabe von Spitzenposten in dem Kriegsland fortgesetzt. In der marokkanischen Stadt Bouznika trafen sich am Freitag abend Delegationen des im Osten Libyens ansässigen Parlaments sowie des Hohen Staatsrates, der unter anderem die UN-gestützte Regierung in Tripolis berät. Es handele sich um die zweite Verhandlungsrunde, meldete die staatliche marokkanische Agentur MAP. Die Gespräche in Marokko hatten Anfang September begonnen. Beide Seiten hatten sich zum Abschluss der ersten Runde auf Mechanismen zur Besetzung von hohen Posten geeinigt. (dpa/jW)