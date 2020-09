Tschechien verhängt Ausnahmezustand

Prag. Die tschechische Regierung verhängt wegen der Coronapandemie den Ausnahmezustand, um weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschließen zu können. Dies sei notwendig, damit das Gesundheitssystem nicht überfordert werde, sagte Gesundheitsminister Roman Prymula am Mittwoch in Prag. Das Land mit seinen 10,7 Millionen Einwohnern hatte am Dienstag die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden mit 1.965 angegeben. Nach Spanien steigen die Werte damit in Tschechien europaweit am zweitschnellsten. Die Bewegungsfreiheit werde zunächst nicht eingeschränkt, hieß es. Die Maßnahmen sollen vorerst zwei Wochen gelten. (Reuters/jW)