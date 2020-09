Kuwait: Neuer Emir vereidigt

Kuwait-Stadt. Einen Tag nach dem Tod des Emirs von Kuwait ist dessen jüngerer Halbbruder in dem Staat am Persischen Golf als Nachfolger vereidigt worden. Der 83 Jahre alte Scheich Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah legte am Mittwoch den Amtseid in einer Zeremonie in der Nationalversammlung in Kuwait-Stadt ab. Der frühere Innen- und Verteidigungsminister war 2006 zum Kronprinzen ernannt worden. Scheich Sabah Al-Ahmed Al-Sabah war am Dienstag im Alter von 91 Jahren in den USA gestorben. (dpa/jW)