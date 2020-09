Jobkahlschlag bei Walt Disney

Burbank. Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney entlässt im Kontext der Coronapandemie rund 28.000 Beschäftigte in den Vereinigten Staaten. Der Disney-Manager Josh D‘Amaro teilte das am Dienstag (Ortszeit) seinen Mitarbeitern in einer Sprachnachricht mit. Bei etwa 67 Prozent der betroffenen Beschäftigten handele es sich um Teilzeitbeschäftigte. Der Jobkahlschlag trifft Disneys Vergnügungsparks, Ferienresorts und Kreuzfahrten. Dieser Bereich wurde von den Folgen der Pandemie am stärksten getroffen. Ursprünglich hätte der kalifornische Vergnügungspark »Disneyland Resort« im Juli wieder öffnen sollen. Doch die Behörden dort durchkreuzten diesen Plan wegen des immer noch grassierenden Coronavirus. (dpa/jW)