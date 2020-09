Opel verlängert Kurzarbeit bis Ende 2021

Frankfurt am Main. Die Kurzarbeit beim Autobauer Opel wird voraussichtlich bis Ende 2021 verlängert. Darauf einigten sich Geschäftsleitung und Gesamtbetriebsrat in einem Eckpunktepapier, wie das Unternehmen am Sonnabend mitteilte. Der Konzern hatte zuletzt Entlassungen für den Fall ins Spiel gebracht, dass sich bei einem vereinbarten Freiwilligenprogramm zum Stellenabbau bis Ende 2021 nicht die angestrebten 2.100 Teilnehmer finden lassen. (dpa/jW)