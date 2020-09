Fall Chaschukdschi: Weitere Anklagen

Istanbul. Nach der ersten Anklageschrift im Juli hat die türkische Staatsanwaltschaft eine weitere gegen Verdächtige im Fall des getöteten saudiarabischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi fertiggestellt. Darin werde lebenslange Haft für zwei von insgesamt sechs angeklagten saudischen Staatsbürgern gefordert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Den beiden werde brutale vorsätzliche Tötung und den weiteren Vernichtung von Beweisen vorgeworfen. Chaschukdschi war am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Riad getötet worden.

(dpa/jW)