Oppositionsführer in Pakistan verhaftet

Islamabad. Der pakistanische Oppositionsführer Shehbaz Sharif ist nach einer Anhörung in der östlichen Stadt Lahore festgenommen worden. Ein Gericht habe dies veranlasst, teilte die pakistanische Antikorruptionsbehörde am Montag mit. Seit Monaten wird dem Anführer der pakistanischen Muslim-Liga (PML-N) Geldwäsche vorgeworfen. Bisher war Sharif jedoch auf Kaution frei. Eine Sprecherin der PML-N warf dem Gericht eine politische Entscheidung vor. Bereits 2018 war der heute 69 Jahre alte Sharif, der jüngere Bruder des ehemaligen Premierministers Nawaz Sharif, vorgeladen und festgenommen worden. Nachdem sich Vorwürfe wegen Korruption nicht erhärteten, kam er wieder frei. Die Opposition sieht derartige Beschuldigungen als politisch motiviert an und plant in einem breiten Bündnis für Oktober Demonstrationen gegen die Regierung von Premierminister Imran Khan. (dpa/jW)