Regierungschef von Katalonien abgesetzt

Barcelona. Kataloniens Regierungschef Joaquim Torra ist wegen »Ungehorsams« des Amtes enthoben worden. Das Oberste Gericht Spaniens bestätigte am Montag in Madrid ein entsprechendes Urteil des katalanischen Oberlandesgerichts vom vergangenen Dezember, wonach der 57jährige eineinhalb Jahre lang kein öffentliches Amt bekleiden darf. Zudem wird ihm eine Geldstrafe von 30.000 Euro auferlegt. Torra hatte sich vor den spanischen Parlamentswahlen vom 28. April vergangenen Jahres geweigert, am Amtssitz seiner Regierung in der katalanischen Hauptstadt Barcelona und an anderen öffentlichen Gebäuden Symbole der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung zu entfernen, obwohl die Wahlkommission dies angeordnet hatte. Unter anderem wurde auf Plakaten die Freilassung der »politischen Gefangenen« gefordert. (dpa/jW)