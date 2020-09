Leibwächter infiziert: Heiko Maas in Quarantäne

AP Photo/Michael Sohn Immer modebewusst und jetzt im Home Office: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD)

Berlin. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich wegen der Coronainfektion eines seiner Personenschützer in Quarantäne begeben. Ein erster Test auf eine Covid-19-Erkrankung sei am Mittwoch aber negativ ausgefallen, teilte das Auswärtige Amt mit. Es werde nun geklärt, ob weitere Personen betroffen und welche Maßnahmen gegebenenfalls zu ergreifen seien. Wie lange Maas in seiner Wohnung in Berlin bleiben muss, war zunächst unklar. Man werde sich bei der Länge der Quarantäne an die Regeln des Infektionsschutzgesetzes halten, hieß es dazu aus dem Auswärtigen Amt.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich im März wegen einer Coronainfektion ihres Impfarztes für zwei Wochen in Quarantäne begeben und von zu Hause aus gearbeitet. Sie hatte damals drei Tests in Abständen von mehreren Tagen machen lassen, um eine Ansteckung auszuschließen. (dpa/jW)