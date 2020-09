Nordderby am Rhein

Düsseldorf. Handballstar Sander Sagosen hat den THW Kiel zum zehnten Supercup geführt. Der im Sommer von Paris Saint-Germain gekommene Norweger war am Sonnabend in Düsseldorf beim 28:24 gegen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt mit sieben Toren bester Werfer für den deutschen Rekordchampion. 2.100 Zuschauer saßen beim ersten Spiel nach 207 Tagen Coronapause auf den Tribünen. Die Teams waren gemeinsam im Charterflieger an den Rhein gereist. (dpa/jW)