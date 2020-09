Erst Januar

Los Angeles. In der Debatte über den Auftakt zur neuen Saison der nordamerikanischen Basketballprofiliga hat sich NBA-Boss Adam Silver am Dienstag gegenüber CNN für einen Start erst im Januar ausgesprochen. Momentan befindet sich das wegen der Coronapandemie angesetzte »Bubble«-Turnier der NBA in Disney World in den Halbfinals. (sid/jW)