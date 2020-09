Marseille. Im vermuteten Dopingfall bei der Tour de France sind zwei Verdächtige wieder auf freiem Fuß. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Marseille berichtete, wurden ein Arzt und ein Physiotherapeut in der Nacht aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Es seien weitere Ermittlungen und Vernehmungen geplant. Nach einer Razzia beim französischen Radteam Arkéa-Samsic noch während der Tour ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts »der Verabreichung und Verschreibung einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode an einen Sportler ohne medizinische Begründung«. (dpa/jW)