Libyens Ölgesellschaft nimmt Produktion auf

Tripolis. Nach dem angekündigten Ende der Ölblockade durch General Haftar in Libyen lässt die staatliche Ölgesellschaft NOC die Produktion wieder anlaufen, teilte das Unternehmen am Montag abend (Ortszeit) mit. In einem ersten Schritt würden Ingenieure an sichere Häfen und Anlagen zurückkehren. Die Vorbereitungen für den Export, der an den Häfen Brega und Harika geplant sei, würden laufen. Ab Mittwoch sollen laut NOC Tanker das verfügbare Rohöl von diesen Häfen aufnehmen und verschiffen. (dpa/jW)