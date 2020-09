Bahn-Betriebsrat will mehr Neueinstellungen

Berlin. Die Deutsche Bahn braucht aus Sicht der Beschäftigtenvertretung deutlich mehr neue Mitarbeiter als geplant. Nach 25.000 neuen Leuten in diesem Jahr will der Bundeskonzern im nächsten Jahr 18.000 Kollegen einstellen. Der Konzernbetriebsrat forderte dagegen am Dienstag mindestens 20.000 pro Jahr. »Nur so können wir eine Verkehrsverlagerung und mit ihr die Klimaziele der Bundesregierung erreichen«, teilte der Vorsitzende Jens Schwarz mit. (dpa/jW)