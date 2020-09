In der Sackgasse

Lefteris Pitarakis/AP/dpa Die Außenpolitik Ankaras kommt den Nationalisten im Land zugute (Kilis, 20.1.2018)

Im Vorfeld des EU-Gipfels, der am Donnerstag virtuell stattfinden soll, laufen in Brüssel Vermittlungsbemühungen der Europäischen Union zwischen Griechenland und Türkei. Streitpunkt sind die Erdgaserkundungen Ankaras vor griechischen Inseln im östlichen Mittelmeer. Sollten die Bemühungen fehlschlagen, werde die EU am Donnerstag Sanktionen gegen die Türkei verhängen, meldete die dpa am Dienstag.

Zuweilen wirkt es so, als gäbe es keinen internationalen Konflikt, an dem die Türkei nicht beteiligt ist. Dabei verfolgt Ankara eine aggressivere Außenpolitik, als man es lange gewohnt war. Bis 2011 hieß die vorherrschende außenpolitische Strategie der AKP-Regierung: »Null Probleme mit den Nachbarn«. Mit dem sogenannten arabischen Frühling nahm diese Politik ein Ende, denn die Türkei sah in den Umwälzungen die Möglichkeit, die führende Regionalmacht zu werden.

Ihr Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seit seinem Amtsantritt 2003 keinen Hehl aus seiner Vorliebe zum Osmanischen Reich gemacht, das bis zum Ende des Ersten Weltkriegs existierte und eine größere Ausdehnung besaß als die jetzige Türkei. Erdogans Ziel sei es, so sagen Kritiker, bis 2023, dem hundertjährigen Bestehen der Republik, dem Land zu erneutem »Ruhm« zu verhelfen.

Dazu gehört, »verlorengegangene« Gebiete, die unter anderem im Nationalpakt von 1920 als Teil der Türkei definiert worden waren, zurückzuerobern, oder zu dominieren. Es geht hauptsächlich um syrische und irakische Territorien sowie griechische Inseln. Im Ausland wird diese Außenpolitik in ihrer Gesamtheit als »neoosmanisch« bezeichnet, da die Türkei über die »verlorengegangenen« Territorien hinaus auch in ehemals osmanisch kontrollierten Regionen wie im heutigen Libyen aktiv ist.

Angefangen hat es mit dem türkischen Machthunger in Syrien, wo Präsident Baschar Al-Assad 2011 mit Protesten konfrontiert war. Zunächst beschränkte sich Ankaras Rolle auf die aktive Unterstützung von Milizen wie der oppositionellen »Freien Syrischen Armee« (FSA) und gar des »Islamischen Staates« (IS). Selbst der BND schrieb in einem Papier von 2016, die Türkei habe sich zur »zentralen Aktionsplattform für islamistische Gruppierungen entwickelt«.

2016 marschierte sie im Rahmen der Operation »Schutzschild Euphrat« selbst in Syrien ein und besetzte Teile des Landes, um gegen die mehrheitlich von Kurden geführte Demokratische Föderation Nordsyrien vorzugehen. Mittlerweile kontrolliert Ankara weite Teile im Norden, gründete dort türkische Behörden, und die türkische Lira entwickelt sich schrittweise zur Hauptwährung vor Ort.

Die Söldner der FSA, für die in Syrien keine weitere Verwendung gefunden werden konnte, wurden von Ankara nach Libyen verfrachtet, um dort für türkische Interessen zu sterben. Seit der NATO-Intervention 2011, die zum Sturz von Exstaatschef Muammar Al-Ghaddafi führte, werden die Karten um Einfluss im Land neu gemischt.

Ankara versuchte mit Hilfe von Tripolis »zwei Fliegen mit einer Klappe« zu erwischen: Zum einen unterstützt die Türkei die international anerkannte »Nationale Konsensregierung« (GNA) von Premierminister Fajes Al-Sarradsch in ihrem Krieg gegen die »Libysche Nationalarmee« (LNA) von General Khalifa Haftar und die mit ihm verbündete Gegenregierung von Tobruk. In diesem Krieg testet Ankara eigene Rüstungsprodukte, zumal sich im Kampf erprobte Waffen besser exportieren lassen. Dazu gehören vor allem die »Bayraktar-TB2«-Drohnen.

Zum anderen verfolgt Ankara das Ziel, ein Energieknotenpunkt zu werden. In Libyen als dem drittgrößten afrikanischen Exporteur von fossilen Brennstoffen einen Fuß in der Tür zu haben kommt dieser Strategie zugute. Im November 2019 unterzeichneten Ankara und die GNA-Regierung einen Deal über die gemeinsamen Seegrenze, demzufolge ihre ausschließlichen Wirtschaftszonen in einem Gebiet liegen, in dem sich auch mehrere griechische Inseln befinden. Dadurch soll der Türkei ermöglicht werden, im östlichen Mittelmeer Gas zu suchen und zu fördern.

Der Konflikt mit Athen hat auch innenpolitische Dimensionen: Beide Staaten definieren ihre nationale Identität über den Unabhängigkeitskrieg gegen den jeweils anderen. Die AKP, die in diesem Jahr mit zwei Parteiabspaltungen zu kämpfen hat, versucht den türkischen Nationalismus weiter zu befeuern, um Erdogans Zustimmungswerte hoch zu halten.

Allerdings hat die Politik Ankaras dazu geführt, dass mehrere Nachbarstaaten das »Eastmed Gas Forum« gegründet haben, um ihre Aktionen gegen die Türkei im Mittelmeer koordinieren zu können. In Südwestasien und Afrika stellen sich die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien der Türkei in den Weg und betreiben mit ihren finanziellen Mitteln intensiv in Washington Lobbyarbeit gegen Ankara. US-Außenminister Michael Pompeo erklärte am 12. September, die USA seien wegen der Aktionen der Türkei im östlichen Mittelmeer besorgt. Es sieht es so aus, als habe der sogenannte Neoosmanismus in eine Sackgasse geführt.