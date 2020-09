Enttäuschung über Schulgipfel im Kanzleramt

Berlin. Beim sogenannten Schulgipfel im Bundeskanzleramt sind weitreichende Beschlüsse ausgeblieben. An dem Treffen hatten am Montag abend Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (beide CDU), die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sowie die 14 Kultusminister der Ländern teilgenommen. Die Runde einigte sich darauf, den rund 800.000 Lehrkräften in Deutschland möglichst zügig die bereits im August zugesagten Dienstlaptops bereitzustellen. Der Bund will die dafür veranschlagten 500 Millionen Euro noch in diesem Jahr vorstrecken, damit die Anschaffung schneller geht. (dpa/jW)