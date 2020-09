Quelle surprise

Paris. Der Slowene Tadej Pogacar (22) hat überraschend im Bergzeitfahren der 107. Tour de France seinen Landsmann Primoz Roglic noch den Gesamtsieg abgejagt. Er holte am Samstag von Lure nach La Planche des Belles Filles 57 Sekunden Rückstand auf und ließ Roglic 1:56 Minuten hinter sich. Pogacar ging am Sonntag mit einem Vorsprung von gut einer Minute auf die letzte Etappe nach Paris, wo der Träger des Gelben Trikots traditionsgemäß nicht mehr angegriffen wurde. Er ist zudem der erste Fahrer, der die Trikots in gelb, weiß (bester Jungprofi) und gepunktet (Bergwertung) in einem Jahr gewann. (dpa/jW)