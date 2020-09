Österreich verschärft Coronamaßnahmen

Wien. Die österreichische Regierung hat angesichts steigender Infektionszahlen weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronaviruspandemie beschlossen. Ab Montag müssen private Feiern und Veranstaltungen in Innenräumen auf zehn Personen beschränkt werden, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstag ankündigte. »Wenn wir uns die Entwicklung der letzten Tage und Wochen ansehen, dann merken wir, wir haben einen exponentiellen Anstieg der Neuinfiziertenzahlen in Österreich«, sagte Kurz. In den letzten zwei Wochen habe sich die Zahl mehr als verdoppelt. (Reuters/jW)