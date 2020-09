Echter Champ

Grenoble. Titelverteidiger Egan Bernal (23) steigt aus der 107. Tour de France aus. Wie seine Mannschaft am Mittwoch morgen mitteilte, habe man »in Egans bestem Interesse« entschieden, ihn aus der Frankreich-Rundfahrt zu nehmen. »Egan ist ein echter Champion, aber er ist auch ein junger Fahrer, der noch viele Tourstarts vor sich hat«, sagte Teamchef David Brailsford. Bernal, der mit Rückenproblemen in die Tour gegangen war, hatte am Sonntag bei der Bergankunft auf dem Grand Colombier 7:20 Minuten auf den Gesamtführenden Primoz Roglic aus Slowenien verloren. (sid/jW)