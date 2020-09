Norwegen: Faschist will vorzeitig aus Haft

Oslo. Der verurteilte norwegische Rechtsterrorist Anders Behring Breivik will vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Er habe im Namen seines Mandanten einen Antrag zur Freilassung auf Bewährung gestellt, sagte sein Anwalt Øystein Storrvik am Mittwoch der Zeitung Verdens Gang. Er habe Anspruch auf gerichtliche Prüfung eines solchen Antrags auf Entlassung nach der Mindestdauer in Verwahrung – diese beträgt in Breiviks Fall zehn Jahre. Der Rechtsterrorist hatte am 22. Juli 2011 bei Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya insgesamt 77 Menschen getötet. (dpa/jW)