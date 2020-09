Isoliert im Ötztal

Längenfeld. Von den 18 Boxern der deutschen Nationalmannschaft im österreichischen Trainingslager sind 16 mit dem Coronavirus infiziert, wie der Deutsche Boxsportverband (DBV) am Sonntag bekannt. Das Team bereitet sich im Längenfeld im Ötztal auf den internationalen Cologne Cup in Köln (14. bis 18. Oktober) vor. Die Sportler sind derzeit in ihren Zimmern isoliert. Die Heimreise soll nach Auswertung der täglichen Wohlbefindensprotokolle durch das Gesundheitsamt bis zum Ende der kommenden Woche erfolgen. In Deutschland werden die Sportler an ihren Olympia- und Bundesstützpunkten intensiv untersucht. Erst danach wird entschieden, wann sie sich wieder Höchstbelastungen zumuten dürfen. (dpa/jW)