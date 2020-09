Ansteckungszahlen in Tschechien steigen

Prag. Der Trend zunehmender Coronainfektionen ist in Tschechien ungebrochen. Am Sonnabend kam die Rekordzahl von 1.541 bestätigten Fällen hinzu. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums vom Sonntag hervor. Besonders betroffen ist Prag, das von der BRD zum Risikogebiet erklärt wurde. Dort ist jeder von diesem Montag an verpflichtet, sich beim Betreten von Geschäften und Gaststätten zusätzlich zur Maskenpflicht die Hände zu desinfizieren. Prags Oberbürgermeister Zdenek Hrib warf der Regierung im Fernsehsender CT vor, verkannt zu haben, dass nach den Sommerferien eine Infektionswelle kommen werde. Die Schulen seien zu »Covidtauschbörsen« geworden. Anders als in fast allen anderen Innenräumen gilt in den Klassenzimmern keine Maskenpflicht. (dpa/jW)