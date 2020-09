Frankreich: 10.500 neue Coronainfizierte

Paris. Frankreich hat die Schwelle von 10.000 registrierten Coronainfektionen an einem Tag überschritten. Die Gesundheitsbehörde Santé publique France erklärte, in den 24 Stunden bis Sonnabend 14.00 Uhr seien 10.561 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Vortag waren es noch 9.406 neue Fälle gewesen. Frankreich war nach Ausbruch der Pandemie eines der am stärksten betroffenen Länder in Europa mit bisher 30.910 Toten. (dpa/jW)