UN-Resolution zu Pandemie verabschiedet

New York. Gegen den Widerstand der USA haben die Vereinten Nationen eine Resolution zur Coronapandemie verabschiedet, mit der die führende Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei der Bekämpfung des Virus bestätigt wird. Für die Entschließung stimmten am Freitag 169 der 193 Mitgliedstaaten, dagegen votierte außer den USA nur noch Israel. US-Präsident Donald Trump, der der WHO schwere Fehler in der Coronakrise vorwirft, hatte Anfang Juli den Austritt seines Landes aus der Organisation eingeleitet. (AFP/jW)