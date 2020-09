Erneut Festnahmen bei Protesten in Belarus

Minsk. Bei erneuten Massenprotesten in der belarussischen Hauptstadt Minsk sind am Sonntag nach offiziellen Angaben etwa 250 Menschen festgenommen worden. Die Polizei habe sie in mehreren Vierteln der Stadt aufgegriffen, weil sie Symbole der Opposition oder Transparente mit »beleidigendem Inhalt« mit sich getragen hätten, teilte das Innenministerium mit. Für diesen Montag ist ein Treffen von Präsident Alexander Lukaschenko und Russlands Staatschef Wladimir Putin im russischen Sotschi angekündigt. (AFP/jW)