Bahrain will diplomatische Beziehungen mit Israel

Jerusalem. Israel baut mit US-Unterstützung seine Beziehungen zu arabischen Staaten aus. Nach den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) will auch Bahrain diplomatische Beziehungen zu Israel aufnehmen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte dazu am Sonntag bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem, er habe mit Bahrains König Hamad bin Isa Al-Khalifa telefoniert. US-Präsident Donald Trump hatte bereits am Freitag angekündigt, dass nach den Emiraten auch Bahrain diplomatische Beziehungen zu Israel suche. Die Palästinenser kritisierten die Vereinbarung scharf. Das Außenministerium in Ramallah teilte mit, der palästinensische Gesandte in Bahrain sei zu Konsultationen zurückgerufen worden. Das iranische Außenministerium sprach von einer »niederträchtigen Entscheidung« Bahrains, die leidenden Palästinenser für eine Wiederwahl Trumps zu opfern. (dpa/jW)