Euro-Gruppe: Finanzhilfen weiter nötig

Berlin. Die Euro-Gruppe rechnet damit, dass wegen der Coronakrise auch über 2020 hinaus Finanzhilfen nötig sein werden. »Es wird Zeit und Arbeit brauchen, um den Schaden rückgängig zu machen, den die Krise verursacht hat«, sagte Euro-Gruppenchef Paschal Donohoe am Freitag nach Beratungen in Berlin. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, die Entwicklung verlaufe in den unterschiedlichen Staaten ungleichmäßig. (dpa/jW)