Nach der Reisewarnung

Leipzig. Die deutschen Slalomkanuten fahren nicht zur Europameisterschaft nach Prag, teilte der Deutsche Kanuverband (DKV) am Donnerstag mit. Die Titelkämpfe sollen vom 18. bis 20. September in der tschechischen Hauptstadt stattfinden. Der europäische Verband ECA hat sie noch nicht abgesagt. Der DKV folge der »im Trainerrat beschlossenen Richtlinie, nicht in Regionen zu reisen, in denen eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik besteht«, erklärte Chefbundestrainer Klaus Pohlen. (dpa/jW)