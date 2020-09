Coronazahlen in Israel auf Rekordhöhe

Tel Aviv. Die Anzahl der festgestellten Coronaneuinfektionen in Israel hat erneut zugenommen. Das Gesundheitsministerium teilte am Donnerstag mit, am Vortag seien 3.951 neue Fälle registriert worden. Den dritten Tag in Folge wurde damit der jeweils höchste Ein-Tages-Wert seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Am Dienstag hatte es 3.554 solcher neuen Fälle gegeben. Allerdings ist auch die Zahl der Coronatests deutlich höher als zuvor, am Mittwoch waren es 44.969. Durchschnittlich ist jeder elfte Test in Israel positiv. Das israelische Kabinett wollte am Donnerstag angesichts der immer weiter in die Höhe schnellenden Zahlen über das weitere Vorgehen entscheiden. Im Raum stehen härtere Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus bis hin zu einem Lockdown über die jüdischen Feiertage, die in etwa einer Woche beginnen. (dpa/jW)