WWF: Fast 70 Prozent der Tierpopulationen zerstört

Paris. Mehr als zwei Drittel der Tierwelt sind laut einer Studie der Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) in den vergangenen 50 Jahren vom Menschen zerstört worden. Die weltweite Population von Säugetieren, Vögeln und Fischen sei seit 1970 um fast 70 Prozent geschrumpft, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung. Als Hauptursachen nennt die Organisation die Vernichtung von Wäldern und die Ausbreitung der Landwirtschaft. (AFP/jW)