Olsenbande verteidigt Tabellenführung

Tórshavn. Beinahe unbemerkt gewann die Fußballnationalelf der Faröer auch ihr zweites Spiel in der Nations League. Mit einem 1:0 gegen das Fürstentum Andorra bauten die Färinger ihren Vorsprung vor den zweitplatzierten Letten in Gruppe 1 der Liga D auf vier Punkte aus. Das goldene Tor erzielte Klæmint Andrasson Olsen von Nes Sóknar Ítrottarfelag Runavik, der auch am 3. September beim 3:2-Sieg gegen Malta getroffen hatte. Auch die anderen drei Olsens im Kader durften gegen Andorra wieder auflaufen.