Mit kurzem Anlauf

Dessau. Weitspringerin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz hat am Dienstag abend beim Leichtathletikmeeting in Dessau (Sachsen-Anhalt) eine neue Weltjahresbestleistung aufgestellt. »Bei dem Sprung hat wirklich alles perfekt gepasst«, sagte die 26jährige. In der »Coronasaison« nimmt Mihambo nur 16 Schritte Anlauf, sonst sind es 20. Viele hatten Sprünge über sieben Meter damit für unmöglich gehalten. Mihambo steigerte die alte Höchstmarke der Belarussin Nastassia Mironschik-Iwanowa vom August um zehn Zentimeter. Am kommenden Sonntag will Mihambo beim Istaf in Berlin antreten. (sid/jW)