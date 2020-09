Weniger Überprüfungen bei Hartz-IV-Leistungen

Berlin. Aufgrund der Coronakrise wird der Zugang zu Hartz-IV-Leistungen weiter mit weniger Überprüfungen möglich sein. Das Bundeskabinett verlängerte am Mittwoch in Berlin diesen Beschluss bis zum 31. Dezember. Das Vermögen von Betroffenen wird damit nur eingeschränkt überprüft. Bei der Bewilligung vorläufiger Leistungen soll es Vereinfachungen geben. Zudem sollen Schüler sowie Kinder in Tagespflegeeinrichtungen weiter ein Mittagessen im Rahmen des Bildungspakets erhalten. Für Menschen mit Behinderungen kann bis Jahresende weiter der Mehrbedarf zur Finanzierung der Mittagsverpflegung zur Verfügung gestellt werden. (dpa/jW)