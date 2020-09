CDU: Mohring will für Bundestag kandidieren

Erfurt. Der ehemalige Partei- und Fraktionschef der Thüringer CDU, Mike Mohring, will für die Bundestagswahl im kommenden Jahr kandidieren. Mohrings Kreisverband im Weimarer Land habe ihn bereits als Kandidaten nominiert, hieß es am Mittwoch aus der CDU. Die Kreisverbände Sömmerda und Jena müssten darüber noch entscheiden. Geplant sei, dass diese drei Verbände Mohring als gemeinsamen Kandidaten aufstellen. Mohring hatte sich nach der mit Unterstützung der AfD erfolgten Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von seinen Ämtern zurückgezogen. Allerdings blieb er Mitglied im CDU-Präsidium. Über die neue Spitze der Landes-CDU soll bei einem Parteitag am 19. September entschieden werden. (dpa/jW)