Anklage gegen Ex-VW-Chef Winterkorn

Braunschweig. Fünf Jahre nach Bekanntwerden der Manipulation von Abgaswerten bei Diesel-Kfz. von Volkswagen steht fest, dass sich der damalige Konzernchef Martin Winterkorn wegen vermeintlichen Betrugs vor Gericht verantworten muss. Das Landgericht Braunschweig ließ die Anklage wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs gegen ihn und vier weitere frühere und aktuelle VW-Mitarbeiter zu. Bei Winterkorn sieht das Gericht mittlerweile hinreichenden Tatverdacht und eine »überwiegende Verurteilungswahrscheinlichkeit«. Winterkorn und den weiteren Angeklagten wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit den illegal in Volkswagen-Fahrzeuge eingebauten Abschalteinrichtungen von 2006 bis 2015 in unterschiedlichem Ausmaß Käufer bewusst getäuscht zu haben, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. (AFP/jW)