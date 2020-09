Nur der Chef

Nizza. Der Direktor der Tour de France ist positiv auf eine Coronainfektion getestet worden, alle Fahrer können das Rennen indes nach negativen Testresultaten fortsetzen. Wie Veranstalter ASO am Dienstag mittag mitteilte, sei bei Tourchef Christian Prudhomme das Virus beim obligatorischen Test im Rahmen des Ruhetages nachgewiesen worden, der 59jährige muss sich für mindestens eine Woche von der Frankreich-Rundfahrt zurückziehen. Das befürchtete Coronachaos nach dem Testmarathon am Sonntag und Montag blieb allerdings aus. Sämtliche 165 noch im Rennen befindliche Fahrer von ursprünglich 176 traten nach negativen Ergebnissen zur zehnten Etappe an. (sid/jW)