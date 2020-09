New York. Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat sich nach seiner Disqualifikation bei den US Open auf Instagram für den Vorfall entschuldigt: »Diese ganze Situation lässt mich wirklich traurig und leer zurück.« Djokovic hatte in seinem Achtelfinale in New York am Sonntag gegen den Spanier Pablo Carreño Busta nach einem verlorenen Aufschlagspiel im ersten Satz wütend einen Ball weggeschlagen und dabei eine Linienrichterin getroffen. Sie ging zu Boden und hatte danach sichtlich Probleme mit der Atmung. (dpa/jW)