Timmendorfer Strand. Das deutsche Beachvolleyballduo Karla Borger und Julia Sude hat seine Teilnahme an der EM in Lettland (15. bis 20. September) abgesagt und dies mit »zu vielen Unwägbarkeiten« aufgrund der Coronapandemie begründet. Da die Einreisebestimmungen regelmäßig aktualisiert werden, wäre nicht ausgeschlossen, dass sich die Spielerinnen sowohl nach ihrer Ankunft in Lettland als auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland in 14tägige Quarantäne begeben müssten. (dpa/jW)