Libysche Kriegsparteien beginnen Gespräche

Tripolis. Mehr als zwei Wochen nach Verkündung einer Waffenruhe haben sich Vertreter der libyschen Konfliktparteien zu Gesprächen getroffen. Delegationen der UN-gestützten Regierung und des im Osten Libyens ansässigen Parlaments kamen am Sonntag in der marokkanischen Stadt Bouznika zusammen, wie Marokkos staatliche Nachrichtenagentur MAP berichtete. Bei den zweitägigen Gesprächen solle die Waffenruhe gestärkt und der Weg zu Verhandlungen über eine Lösung der Streitigkeiten in dem Land geebnet werden. (dpa/jW)