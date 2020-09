Indien hat zweitmeiste Coronainfektionen

Neu-Delhi. Indien hat Brasilien als Land mit den zweitmeisten bekannten Coronainfektionen weltweit überholt. In dem südasiatischen Land wurden inzwischen mehr als 4,2 Millionen Ansteckungen registriert, wie offizielle Zahlen am Montag zeigten. Nur in den USA gibt es nach den erfassten Daten mit mehr als 6,2 Millionen Fällen noch mehr. In Brasilien sind es derzeit 4,1 Millionen registrierte Infizierte. Für diese wie auch für andere Länder wird allerdings mit einer hohen Zahl nichterfasster Fälle gerechnet, die tatsächliche Rangfolge kann eine andere sein. (dpa/jW)