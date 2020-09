Pentagon vergibt Auftrag an Microsoft

San Francisco. Das US-Verteidigungsministerium hält an einem Auftrag in Höhe von zehn Milliarden Dollar an den IT-Konzern Microsoft fest. Eine erneute Überprüfung der Auftragsvergabe habe Microsoft als Favoriten für das sogenannte JEDI-Projekt zum Aufbau eines Cloudsystems bestätigt, teilte das Pentagon am Freitag (Ortszeit) mit. Microsoft-Konkurrent Amazon wirft US-Präsident Donald Trump vor, sich aus politischen Gründen unrechtmäßig in den Vergabeprozess eingemischt zu haben. Amazon beschuldigt Trump der Einflussnahme, um seinem »politischen Feind«, Konzernchef Jeffrey Bezos, zu schaden. (AFP/jW)