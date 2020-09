Messerangriffe in Großbritannien

Birmingham. Im britischen Birmingham ist bei mehreren Messerangriffen ein Mensch getötet worden, sieben weitere wurden verletzt. Die Hintergründe der Attacken, die während zwei Stunden in der Nacht stattfanden, waren bis jW-Redaktionsschluss unklar. Nach Polizeiangaben geschahen sie an vier verschiedenen Orten in der Stadt. Man gehe davon aus, dass die Vorfälle miteinander in Verbindung stünden. »Wir suchen nach einem Verdächtigen«, sagte Polizeichef Steve Graham. Es gebe keine Hinweise, dass es sich um Gangster gehandelt habe. »Es scheint so, als seien die angegriffenen Menschen zufällig ausgewählt worden.« (Reuters/jW)