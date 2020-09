Tunesien: Messerattacke auf Nationalgardisten

Tunis. Mit Messern bewaffnete Angreifer haben in einem tunesischen Badeort am Sonntag ein Mitglied der Nationalgarde getötet und ein weiteres verletzt. Die Attacke fand in Akouda im Gebiet der Stadt Sousse rund 140 Kilometer südlich der Hauptstadt Tunis statt, wie ein Sprecher der Nationalgarde mitteilte. Nach Angaben der Behörden handelte es sich um einen »Terrorangriff«. Die Angreifer seien nach der Attacke mit den Waffen und dem Fahrzeug der Nationalgardisten geflohen. Einsatzkräfte hätten die Verfolgung durch die Stadt aufgenommen und die Flüchtenden gestellt. Bei einem Feuergefecht seien drei »Terroristen« erschossen worden. (AFP/jW)