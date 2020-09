Türkei: Militärübung vor Zypern

Istanbul. Inmitten des Konflikts um die Erdgassuche im östlichen Mittelmeer hat die Türkei eine Militärübung vor Zypern gestartet. »Die Übung ›Mittelmeersturm‹, die unter Beteiligung unserer türkischen Streitkräfte und den Streitkräften der Türkischen Republik Nordzypern durchgeführt wird, hat heute in der Republik Nordzypern begonnen«, twitterte der türkische Vizepräsident Fuat Oktay am Sonntag. Die Übung soll bis Donnerstag andauern, wie das türkische Verteidigungsministerium am Sonnabend mitteilte. (dpa/jW)