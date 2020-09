Anno … 37. Woche

1850, 9. September: Das Gebiet Oberkalifornien tritt als 31. Staat den USA bei und wird nur noch Kalifornien genannt. Das ehemals mexikanische Territorium war nach der Niederlage Mexikos im Krieg gegen die USA zwei Jahre zuvor an Washington gefallen. Der Vertrag von Guadalupe Hidalgo von 1848 regelte außerdem die Annexion der heutigen Bundesstaaten Arizona, New Mexico, Utah und von Teilen Colorados und Wyomings.

1925, 13. September: Auf dem Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) wird das »Heidelberger Programm« verabschiedet. Ein entscheidender Punkt des unter wesentlicher Mitwirkung von Rudolf Hilferding und Karl Kautsky verfassten Programms ist die Theorie der Herausbildung von Großkonzernen als »Organisationstendenz des Kapitals«. Unter Vernachlässigung der politischen Machtverhältnisse in der Weimarer Republik wird auf eine Übernahme der Kontrolle über die »kapitalistischen Interessengemeinschaften, Kartelle und Trusts« hin orientiert. Die Grundsätze bleiben bis zum Godesberger Programm im Jahr 1959 gültig.

1945, 9. September: Der japanische Eroberungskrieg in China endet mit einer Kapitulation der Truppen in Nanjing gegenüber den von Chiang Kai-shek angeführten Kuomintang. Bereits eine Woche zuvor, am 2. September, hatte Japan die formelle Kapitulation gegenüber den USA unterzeichnet.

1955, 8. September: Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) beginnt nach Einladung durch die Moskauer Regierung den ersten BRD-Staatsbesuch in der Sowjetunion. Der bis zum 14. September dauernden Reise der westdeutschen Delegation war das Inkrafttreten der Pariser Verträge im Mai vorangegangen. Ergänzend wurden bei dem Staatsbesuch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen und die Freilassung der restlichen deutschen Kriegsgefangenen ausgehandelt.

1970, 11. September: Die USA weiten mit der »Operation Tailwind« im Rahmen des Vietnamkrieges ihre Militäroperationen auch auf Laos aus. In einem drei Tage dauernden Einsatz attackierte eine US-Einheit mit stillschweigender Duldung der laotischen Regierung Versorgungslinien der Nationalen Befreiungsfront Vietnams (FNL), den sogenannten Ho-Chi-Minh-Pfad.