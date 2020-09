Creditreform warnt vor Firmenpleiten

Düsseldorf. Nach Einschätzung der Wirtschaftsauskunftei Credit­reform wird in Deutschland die Menge der Firmenpleiten stark steigen, teilte deren Hauptgeschäftsführer am Mittwoch in Düsseldorf mit. Unternehmen aus den Branchen Kultur, Sport und Erholung seien besonders unter Druck, ab Oktober müssten von Betrieben Insolvenzanträge erwartet werden. Für überschuldete Unternehmen, die aber nicht zahlungsunfähig sind, gilt die Sonderregel der Bundesregierung, dass die Insolvenzantragspflicht bis Ende des Jahres ausgesetzt ist. (Reuters/jW)