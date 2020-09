Chile: Fernfahrer beenden Streik

Santiago de Chile. Nach sieben Tagen haben die Fernfahrer in Chile ihren Streik, mit dem sie ein härteres Durchgreifen der Regierung gegen die antirassistische Bewegung der indigenen Mapuche im Land erreichen wollten, beendet. »Wir haben eine Einigung mit der Regierung erzielt«, sagte der Präsident der Gewerkschaft der Transportarbeiter, Sergio Pérez, am Mittwoch (Ortszeit). Wegen des Ausstandes war es zuletzt in einigen Teilen des Landes bereits zu Versorgungsproblemen gekommen. Die Regierung sagte nun mehr Geld für die Polizei in der Region zu, zusätzliche Überwachungskameras und geschützte Parkplätze. (dpa/jW)