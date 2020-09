Neues Profil

Aigle. Die Straßenrad-WM soll in diesem Jahr vom 24. bis zum 27. September im italienischen Imola stattfinden. Das gab der Weltverband UCI am Mittwoch bekannt. Start und Ziel aller Rennen lägen auf der bekannten Autorennstrecke. Zum Teil seien die Profile sehr anspruchsvoll, bei den Männern zum Beispiel seien am 27. September insgesamt 5.000 Höhenmeter zu bewältigen. Imola hat die Ausrichtung kurzfristig von den Schweizer Städten Aigle und Martigny übernommen, nachdem der Bundesrat der Eidgenossen die Obergrenze von 1.000 Zuschauern für Großveranstaltungen bis Ende September verlängert hatte. (dpa/jW)