Kommt Zeit, kommt Rekord

New York. Mit ihrem 102. Sieg bei den US Open hat Serena Williams einen Rekord aufgestellt und die zweite Runde des Turniers erreicht. Die 38jährige US-Amerikanerin setzte sich am Dienstag (Ortszeit) gegen ihre zehn Jahre jüngere Landsfrau Kristie Ahn in 81 Minuten mit 7:5, 6:3 durch. Damit überholte Williams in der US-Open-Statistik Chris Evert, die 101 Matches in New York gewonnen hatte. Bei den Männern rang der ehemalige Weltranglistenerste Andy Murray aus Großbritannien in der ersten Runde den Japaner Yoshihito Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4 nieder. Das Turnier wird ohne Zuschauer ausgetragen, die Sportler dürfen das Areal mit den Plätzen und einem Hotelkomplex nicht verlassen. (dpa/jW)